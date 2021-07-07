Кабмин выделил 18 млн на жилье для переселенцев

Кабмин выделил 18 млн на жилье для переселенцев

Кабинет министров выделил на приобретение жилья для внутренних переселенцев 18,078 млн гривен, сообщает Корреспондент.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 7 июля.

За счет соответствующего распределения субвенции из государственного бюджета планируется приобрести 65 объектов недвижимости для 201 переселенца.

Жилье приобретут в:

  • Винницкой области - два объекта в двух объединенных территориальных общинах,
  • Донецкой области - 15 объектов в пяти ОТГ,
  • Житомирской области - три объекта в одной ОТГ,
  • Запорожской области - два объекта в одной общине,
  • Киевской области - 10 объектов в одной общине,
  • Луганской области - шесть объектов в одной общине,
  • Одесской области - семь объектов в двух ОТГ,
  • Ровенской области - один объект в одной ОТГ,
  • Херсонской области - 17 объектов в одной ОТГ,
  • Черкасской области - один объект в одной общине,
  • Черниговской области - один объект в одной общине.

В Кабмине напомнили, что распределение субвенции формируется на основании полученных решений об утвержденном софинансировании из местного бюджета.

Распределение остальных средств, по результатам одобренных предложений, ожидается в ближайшее время.

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