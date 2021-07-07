Кабмин выделил 18 млн на жилье для переселенцев

Кабинет министров выделил на приобретение жилья для внутренних переселенцев 18,078 млн гривен, сообщает Корреспондент.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 7 июля.

За счет соответствующего распределения субвенции из государственного бюджета планируется приобрести 65 объектов недвижимости для 201 переселенца.

Жилье приобретут в:

Винницкой области - два объекта в двух объединенных территориальных общинах,

Донецкой области - 15 объектов в пяти ОТГ,

Житомирской области - три объекта в одной ОТГ,

Запорожской области - два объекта в одной общине,

Киевской области - 10 объектов в одной общине,

Луганской области - шесть объектов в одной общине,

Одесской области - семь объектов в двух ОТГ,

Ровенской области - один объект в одной ОТГ,

Херсонской области - 17 объектов в одной ОТГ,

Черкасской области - один объект в одной общине,

Черниговской области - один объект в одной общине.

В Кабмине напомнили, что распределение субвенции формируется на основании полученных решений об утвержденном софинансировании из местного бюджета.

Распределение остальных средств, по результатам одобренных предложений, ожидается в ближайшее время.