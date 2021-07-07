Кабмин выделил 18 млн на жилье для переселенцев
Кабинет министров выделил на приобретение жилья для внутренних переселенцев 18,078 млн гривен, сообщает Корреспондент.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 7 июля.
За счет соответствующего распределения субвенции из государственного бюджета планируется приобрести 65 объектов недвижимости для 201 переселенца.
Жилье приобретут в:
- Винницкой области - два объекта в двух объединенных территориальных общинах,
- Донецкой области - 15 объектов в пяти ОТГ,
- Житомирской области - три объекта в одной ОТГ,
- Запорожской области - два объекта в одной общине,
- Киевской области - 10 объектов в одной общине,
- Луганской области - шесть объектов в одной общине,
- Одесской области - семь объектов в двух ОТГ,
- Ровенской области - один объект в одной ОТГ,
- Херсонской области - 17 объектов в одной ОТГ,
- Черкасской области - один объект в одной общине,
- Черниговской области - один объект в одной общине.
В Кабмине напомнили, что распределение субвенции формируется на основании полученных решений об утвержденном софинансировании из местного бюджета.
Распределение остальных средств, по результатам одобренных предложений, ожидается в ближайшее время.