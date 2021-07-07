Литва высылает из Вильнюса большинство белорусских дипломатов

Министерство иностранных дел Литвы в среду объявило о высылке основной части дипломатического персонала, работающего в посольстве Беларуси в Вильнюсе в ответ на аналогичный шаг Минска, сообщает Интерфакс-Украина.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Литва разрешила Беларуси оставить в стране одного консульского работника и трех технически-административных работников.

Минск из-за "недружественных действий" Вильнюса сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы в Беларуси, сообщили в министерстве иностранных дел республики по итогам вызова в МИД временного поверенного в делах Литовской Республики в Беларуси Асты Андияускене.

"До временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью" , - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

Андияускене была вызвана в МИД "в связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой", отметили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси.

Решение МИД Литвы в Минске считают "ничтожным по своим международно-правовым основаниям и последствиям".