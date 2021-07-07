На границе со Словакией мужчина сжег свою машину
На пункте пропуска "Ужгород-Вышне Немецке" со Словакией мужчина сжег свое авто и пытался убежать от пограничников.
Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале.
Мужчина поджег свое авто Škoda Octavia на словацкой части границы.
"По предварительной информации, владелец автомобиля на иностранном регистрации не смог пересечь границу из-за проблем с документами, а затем пытался бежать на украинскую территорию, где его и задержали украинские пограничники и надели на него наручники", – написал журналист.
По данным Глаголы, задержанный является гражданином Чехии.
"Всем автомобилям в очереди словацкие пограничники отдали паспорта и рекомендовали ехать на другие пункты пропуска", – добавил Глагола.