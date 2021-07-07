На границе со Словакией мужчина сжег свою машину

На пункте пропуска "Ужгород-Вышне Немецке" со Словакией мужчина сжег свое авто и пытался убежать от пограничников.

Об этом сообщает﻿ журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале.

Мужчина поджег свое авто Škoda Octavia на словацкой части границы.

"По предварительной информации, владелец автомобиля на иностранном регистрации не смог пересечь границу из-за проблем с документами, а затем пытался бежать на украинскую территорию, где его и задержали украинские пограничники и надели на него наручники" , – написал журналист.

По данным Глаголы, задержанный является гражданином Чехии.