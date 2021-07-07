Гендиректор "Укрпошты" признал, что почтальоны не получают зарплату в $1000

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский признал, что украинские почтальоны не получают зарплату в тысячу долларов, о чем он заявлял ранее, сообщает УНИАН.

Об этом он написал сегодня в Facebook, отметив, что признает собственную ошибку.

В своем недавнем интервью топ-менеджер "Укрпочты" заявил, что "наши почтальоны зарабатывают до 1000 долларов и имеют чаевые". Последние, по данным Смелянского, отличаются в зависимости от региона - на востоке Украины больше, на западе - меньше.

Смелянский также отметил, что в "Укрпочте" имеются другие специальности с подобной зарплатой - водители, курьеры и сортировщики.