Трамп решил подать иск против Facebook, Twitter и Google

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решил принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Google, Twitter и Facebook, в которых его страницы в данный момент заблокированы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня совместно с институтом America First Policy я подаю коллективный иск против крупных технологических гигантов, включая Facebook, Google и Twitter, а также против их генеральных директоров - Марка Цукерберга, Сундара Пичаи и Джека Дорси - трех действительно хороших парней" , - заявил Трамп журналистам.

Иск будет рассматривать суд во Флориде.

Бывший глава государства назвал действия соцсетей Twitter и Facebook неконституционными, нарушающими принцип свободы словам и вообще - принципы американской жизни.

Трамп потребовал, чтобы суд еще до начала слушаний обязал эти компании прекратить "незаконную постыдную цензуру американского народа".

"Это будет первым из подобного рода исков в суд. За ним, как я предполагаю, последуют другие" , - предупредил бывший президент.

"Я верю, что в итоге мы одержим историческую победу, отстояв нашу американскую свободу, а также свободу выражать мнение" , - добавил он.

Трамп рассказал, что его интересы будут отстаивать адвокаты, которые обычно защищают интересы компаний, производящих табачные изделия.

"Судя по всему, они отлично справляются со своей работой. Я решил узнать, готовы ли они взяться и за это дело. Оказалось, что они готовы" , - заявил экс-президент США.

Трамп в ходе выступления напомнил о словах Джорджа Вашингтона, считавшего, что без свободы слова американцев, "ставших глупыми и молчаливыми, можно будет отвести на убой как овец" .

Twitter ранее бессрочно заблокировал страницу Трампа на своей платформе. В Facebook и Instagram Трампа заблокировали на два года. Принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube в конце января продлил на неопределенный срок запрет на публикацию новых видео на его канале.