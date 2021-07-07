В Крыму, вслед за ливнями, нашествие комаров

В оккупированном Крыму после сильнейших осадков вследствие затянувшихся ливней в июне, теперь наблюдается настоящее нашествие комаров - особенно от насекомых страдают в центральной и северной части захваченного Россией украинского полуострова, сообщает РБК-Украина.

Местные жители жалуются, что слой мертвых летающих "кровопийц" на подоконниках может превышать 1 см.

Что вызвало нашествие комаров в Крыму

Что касается комаров, то местные "власти" объясняют такое нашествие обильными осадками, а также цикличными изменениями в популяции насекомых от года к году.

Также стало известно, что оккупанты планировали привлечь для борьбы с комарами авиацию, чтобы травить насекомых химикатами.

В то же время научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена Национальной академии наук Украины Игорь Небогаткин в эфире "Крым.Реалии" высказал мнение, что нашествие комаров вызвано смещением весенних ливней на лето и что при этом вряд ли стоит опрыскивать территории полуострова с самолетов.

Будет ли еще одна беда в Крыму - с саранчей?

Риски аномального нашествия саранчи после нынешнего вала комаров прокомментировал старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины Андрей Федоренко.

"Поколение, которое имеет стадные формы, появляется в экстремальные в плане погоды периоды, когда очень жарко и когда есть много бросовых, не возделанных земель, особенно по берегам высохших водоемов. Это самые идеальные условия для саранчи" , - рассказал ученый.

Федоренко обратил внимание, что вследствие большого количества осадком и даже наводнений очень много таких площадей возле естественных водоемов оказываются затопленными.

"Саранча откладывает яйца в землю, и таким образом они гибнут. Так что, скорее всего, в отличие от ситуации с комарами, на саранчу этот климат будет иметь обратный эффект, и вспышек массового размножения не должно случиться" , - сказал он.

Автор: Владимир Костырин