ВОЗ призывает повременить с вакцинацией подростков

Всемирная организация здравоохранения призывает страны отсрочить вакцинацию от COVID-19 для несовершеннолетних, сообщает Укринформ.

Отвечая на вопрос относительно начала кампании вакцинации подростков в некоторых странах, эксперт ВОЗ по иммунизации Энн Линдстранд отметила первоочередность равномерного распределения вакцин между всеми странами.

По словам Линдстранд, вакцина производства компании Pfizer присутствует в ограниченном количестве, в связи с чем сегодня богатым странам необходимо делиться вакциной в рамках механизма COVAX или иным путем направить ее в более бедные страны, прежде чем начинать вакцинацию подростков.