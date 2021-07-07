В Украине работают почти 200 центров COVID-вакцинации

В Украине на сегодняшний день открылось 197 центров вакцинации от коронавируса. В них прививают граждан, записавшихся в лист ожидания через приложение "Дія" или контакт-центр Министерства здравоохранения, сообщает РБК-Украина.

В центрах вакцинации прививки делают мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

В частности, центры вакцинации уже открыты в: