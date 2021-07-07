Новый президент Израиля принял присягу

Сегодня, 7 июля, в израильском Кнессете принял присягу 11-й президент Израиля Ицхак Герцог, сообщает Деловая столица.

За его кандидатуру проголосовали 87 из 120 депутатов парламента.

В своей инаугурационной речи Герцог предупредил, что "общий дух и общие ценности Израиля более хрупки, чем когда-либо".

"Беспочвенная ненависть, поляризация и разногласия требуют очень высокой цены… Самая высокая цена — это подрыв нашей национальной устойчивости" , — сказал он.

Новый президент также обещал быть "президентом для всех" и работать над смягчением вызывающей разногласия риторики.

Ицхак Герцог является сыном 6-го президента Израиля Хаима Герцога и внуком бывшего главного раввина Израиля.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Герцога со вступлением в должность.