Новый президент Израиля принял присягу
Сегодня, 7 июля, в израильском Кнессете принял присягу 11-й президент Израиля Ицхак Герцог, сообщает Деловая столица.
За его кандидатуру проголосовали 87 из 120 депутатов парламента.
В своей инаугурационной речи Герцог предупредил, что "общий дух и общие ценности Израиля более хрупки, чем когда-либо".
"Беспочвенная ненависть, поляризация и разногласия требуют очень высокой цены… Самая высокая цена — это подрыв нашей национальной устойчивости", — сказал он.
Новый президент также обещал быть "президентом для всех" и работать над смягчением вызывающей разногласия риторики.
Ицхак Герцог является сыном 6-го президента Израиля Хаима Герцога и внуком бывшего главного раввина Израиля.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Герцога со вступлением в должность.
"От всего сердца поздравляю Ицхака Герцога с инаугурацией! Пусть сбудется Ваше стремление — быть хорошим президентом всех израильтян. Желаю мира и процветания народа Израиля. Надеюсь на дальнейшее укрепление отношений дружбы и партнерства между Украиной и Израилем", — написал глава украинского государства в своем Twitter.