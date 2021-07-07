В ВОЗ призывают к осторожности страны, идущие на снятие COVID-ограничений

Правительства стран в случаях полной отмены ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, должны проявлять особую осторожность, заявили в среду во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, власти в подобных случаях должны быть "чрезвычайно аккуратны".

"Каждая страна имеет право снять ограничения тем или иным образом" , - сказал он, комментируя решение Великобритании снять все ограничения несмотря на рост заболеваемости COVID-19.