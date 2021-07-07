Убийство президента: в Гаити ввели военное положение

Временный глава правительства Гаити Клод Жозеф в среду, 7 июля, объявил в стране военное положение после убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает Корреспондент.

Об этом Жозеф сообщил по итогам экстренного заседания правительства Гаити.

Тем временем в канцелярии Жозефа заявили, что убийтсво президента по предварительной данным, совершил "вооруженный отряд", состоящий из иностранцев. Чтобы обеспечить поимку преступников, в стране было введено "осадное положение" сроком на 15 дней.

На этот же срок был объявлен национальный траур в связи с убийством президента Моиза.

В течение этих 15 дней будут приспущены государственные флаги, будут закрыты дискотеки и другие соответствующие учреждения. Радиостанции и телевидение призвали составлять программу передач и музыки с учетом ситуации.