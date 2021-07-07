Глава Еврокомиссии пригрозила Венгрии из-за закона о "гей-пропаганде"

Президент Еврокомиссии Урсула ван дер Ляен назвала "позорным" венгерский закон о запрете "демонстрации и пропаганды гомосексуализма" среди лиц в возрасте до 18 лет, сообщает Новое время.

Во время пресс-конференции в среду, 7 июля, она заявила, что Еврокомиссия применит свою силу, если Венгрия не исправит ситуацию в этом вопросе.

"Давайте проясним, мы применим эту силу независимо от того, какая страна-член нарушит законы ЕС… Европа не позволит, чтобы часть ее сообщества была стигматизированной: или это из-за того, кого они любят, или из-за их возраста, национальности, политических убеждений или религии" , — заявила она.

Она также добавила, что тут речь идет и о бюджете ЕС.