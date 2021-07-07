Убийство президента Гаити: Доминикана закрыла границы

Власти Доминиканской Республики закрыли границы страны для граждан Колумбии после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщает Лента.Ру.

По информации издания Acento в связи с подозрениями о причастности колумбийцев к нападению, Доминикана запретила «любому человеку колумбийского происхождения» въезд или выезд через воздушные, наземные и морские границы.

Ранее власти Доминиканы рассказали об одной из версий насчет убийц Моиза. По информации в правительстве страны, убийство Моиза мог совершить отряд из семи южноамериканцев: четырех человек из Колумбии и трех из Венесуэлы. Предполагается, что они действовали по указанию «очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищением людей».