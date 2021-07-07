Доставала телефон: под Одессой девочка задохнулась в выгребной яме

Под Одессой произошел трагический случай - 16-летняя девочка провалилась в выгребную яму в туалете во дворе дома, и задохнулась парами канализационных газов, сообщает РБК-Украина.

По данным пресс-службы полиции Одесской области ужасное ЧП произошло 7 июля в среду в городе Арциз Болградского района. Девочку обнаружили уже без признаков жизни. На месте трагического несчастного случая работали правоохранителей территориального подразделения полиции.

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Предварительно установлено, что девочка-подросток в туалете случайно уронила в яму мобильный телефон, и решила его достать, но провалилась сама. В итоге школьница погибла, задохнувшись из-за канализационных газов.

Обстоятельства гибели несовершеннолетней расследуются. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Автор: Владимир Костырин