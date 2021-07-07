В Китае запретили строительство супернебоскребов

Власти Китая запретили возводить супернебоскребы - то есть здания выше 500 метров, сообщает Страна.ua.

По информации издания The South China Morning Post со ссылкой на приказ Национальной комиссии по развитию и реформам КНР кроме полного запрета супернебоскребов власти также ограничили строительство зданий высотой больше 250 метров. А башни выше 100 метров отныне должны строго соответствовать местным условиям, в частности, имеющимся ресурсам для тушения возможного пожара. Такие меры связаны с тем, что гонка в строительстве высоток поставила под угрозу безопасность зданий и привела к перенасыщению рынка офисной недвижимости.

Комиссия приняла решение о запрете через два месяца после "необъяснимых колебаний" 72-этажного здания SEG Plaza в Шэньчжэне высотой 291 м (а вместе с антеннами получается почти 360 м). Позже были высказаны предположения, что причиной раскачивания здания стало воздействие трех факторов: сильного ветра, разницы температур внутри и снаружи здания и метро, проходящего под небоскребом.

В Китае за последние шесть лет были построены пять из десяти самых высоких зданий в мире, и приказ о запрете зданий выше 500 м на время остановит строительный бум. При этом решение не окажет серьезного влияния на рынок коммерческой недвижимости, считает глава Knight Frank в Гонконге Мартин Вонг. По его словам, наибольшей популярностью в Китае пользуются здания высотой от 180 до 200 метров.