В Майами завершили поиски пропавших при обвале дома

Власти завершили поиски пропавших без вести при обрушении дома в муниципалитете Серфсайд в окрестностях американского Майами, сообщает Лента.Ру.

Об этом проинформировало издание The New York Times.

"Исходя из фактов, шансов на выживание нет" , — заключил помощник начальника службы пожарной охраны Майами-Дейд Рэй Джадалла (Ray Jadallah).

Он подчеркнул, что другие поисковые группы также согласились с этим решением.

Многоквартирный жилой дом около Майами обрушился 24 июня. По последним официальным данным, погибли 54 человек, еще 86 числятся пропавшими без вести. По словам президента США Джо Байдена, возможной причиной обрушения 12-этажного дома могло стать глобальное потепление