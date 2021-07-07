Американский экс-военный хотел создать в Украине ЧВК

Американский бизнесмен, бывший офицер ВМС США и основатель частной военной компании Academi (Blackwater Worldwide) Эрик Принс хотел создать в Украине ЧВК, построить завод по производству боеприпасов и объединить ведущие авиационные и аэрокосмические компании Украины в консорциум. Это произошло в прошлом году, сообщает РБК-Украина.

Согласно плану, датированному июнем 2020 года, Принс и его партнеры предложили Украине несколько сделок.

"Одно из предложений - создать новую частную военную компанию, которая будет привлекать персонал из числа ветеранов войны на востоке Украины. Вторая сделка предусматривает строительство нового завода по производству боеприпасов в Украине. А третья - объединит ведущие авиационные и аэрокосмические компании Украины в консорциум, который сможет конкурировать с "такими, как Boeing и Airbus"" , - пишет издание Time.

Однако сделки так и не были реализованы, поскольку в них засомневались украинские чиновники. Особую тревогу вызвал выбор Принсем союзников в Киеве - двух людей, связанных с Россией.

"Это Андрей Артеменко, который в 2017 году предложил администрации Трампа "мирный план" войны на Украине, предусматривающий способы отмены санкций США против России. Другим союзником Принса в Киеве был Андрей Деркач, украинский депутат, которого США обвинили в том, что он "активный российский агент" , - говорится в сообщении издания.

Издание объясняет, что эти данные основаны на интервью с семью источниками, включая нынешних и бывших официальных лиц США и Украины, а также людей, которые работали непосредственно с Принсом, пытаясь реализовать его устремления в Украине.

"Эти бизнес-планы, о которых ранее не сообщалось, были подтверждены четырьмя источниками с обеих сторон переговоров, все из которых вспомнили, что встречались лично с Принсом в прошлом году для их обсуждения" , - пишет Time.

Автор: Наталья Скороход