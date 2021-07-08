Деми Мур снялась вместе со своими дочерьми в соблазнительных купальниках

Сексуальная актриса Деми Мур порадовала своих подписчиков горячими фото. На них бывшая жена Брюса Уиллиса позирует вместе со своими дочерьми в купальниках. Эффектные фото красавицы сделали в рамках рекламной кампании модного бренда, сообщает 24 Канал.

Над эффектными фотографиями Деми Мур и ее дочерей от предыдущего брака работала фотограф Кэсс Берд. Заметим, что идея позировать для модного бренда Andie Swim принадлежит самой актрисе.

Серия жарких фотографий, на которых позирует Деми Мур, а также ее дочери Румер, Скаут и Таллула набрали более 80 тысяч лайков. Не обошлось и без безумного количества комментариев.