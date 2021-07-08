Президент жюри в Каннах назвал Путина бессовестным гангстером

Президент жюри 74-го Каннского кинофестиваля культовый американский режиссер Спайк Ли назвал бывшего президента США Дональда Трампа, нынешних лидеров Бразилии и России Жаира Болсонару и Владимира Путина "гангстерами", которые "правят миром" и у которых нет ни морали, ни совести, сообщает Лига.net.

Об этом Ли сказал во время пресс-конференции с другими членами жюри, пишет The Hollywood Reporter. Грузинская журналистка задала вопрос об агрессии России против Грузии, на что режиссер сказал:

"Этим миром правят гангстеры – агент Оранж, бразильский парень и Путин. Они гангстеры и будут делать то, что хотят. У них нет ни морали, ни совести. И мы должны выступить против таких гангстеров".

В 2018 году в интервью CNN Спайк Ли назвал Трампа "агентом Оранж". "Агент Оранж" – это неформальное название ядовитой смеси дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения, которую американские военные распыляли над лесами в ходе Вьетнамской войны. Миллионы вьетнамцев и тысячи американских солдат пострадали от этого вещества, которое вызывает серьезные заболевания, некоторые со смертельным исходом.

Бразильский парень — это, очевидно, президент Бразилии Жаир Болсонару, который известен своими крайне правыми, консервативными взглядами и симпатиями к диктаторским режимам.