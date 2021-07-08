В Хмельницком мужчина наелся грибов и попал в реанимацию

В Хмельницком грибами отравился 32-летний мужчина. Сейчас его спасают в отделении детоксикации Хмельницкой областной больницы. У мужчины спутанность сознания, галлюцинации и достаточно тяжелое состояние, сообщает Є.

Об этом 7 июля рассказала Валентина Щавинская, врач по гигиене питания Государственного учреждения «Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».

«Отравление очень тяжелое. Мужчина собрал только мухоморы. Отварил их и поужинал ими вчера, 6 июля, около семи часов вечера. А уже через час его забрали врачи. Мужчина еще смог сам вызвать скорую» , - сообщила Валентина Щавинская.

Сначала пострадавшего с отравлением доставили в городскую больницу, впрочем, учитывая состояние, переместили в отделение детоксикации областного медучреждения.