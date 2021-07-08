Украина инициировала заседание ООН по вопросу о дезинформации

По инициативе Украины в Организации Объединенных Наций впервые состоялось онлайн-заседание высокого уровня на тему "Проверка фактов как глобальная практика по противодействию дезинформации и ложным сведениям", сообщает Корреспондент.

Об этом в среду, 7 июля, заявило Министерство иностранных дел. Отмечается, что Украина инициировала это мероприятие в рамках продвижения в ООН темы противодействия распространению дезинформации и недостоверной информации как одной из крупнейших глобальных угроз человечеству.

"Украина имеет уникальный опыт в выявлении, анализе и опровержении дезинформации, приобретенный в рамках борьбы с гибридной агрессией со стороны России. Этот опыт Украина активно распространяет и предлагает партнерам в ООН в рамках дискуссии о развитии совместных глобальных подходов по противодействию угрозам в информационной сфере" , - говорится в сообщении.

Организаторами заседания выступили Украина, США, Литва, ЕС, Республика Корея, Коста-Рика, Гана, Департамент глобальных коммуникаций Секретариата ООН. Участие также приняли представители Facebook, ООН, МИД Литвы, иностранные дипломаты, международные и украинские эксперты.

Ключевыми темами заседания стали - проверка фактов и источников информации, деятельность онлайн-платформ, современные тенденции борьбы с дезинформацией, возможности для сотрудничества.