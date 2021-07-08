Во Львове робот впервые провел гинекологическую операцию

Во Львове ИИ робот Da Vinci провел уникальную гинекологическую операцию 19-летней пациентке, у которой врачи диагностировали бесплодие, сообщает Корреспондент.

По данным пресс-службы клинической больницы скорой медицинской помощи Львова, операцию сделали девушке, которая в течение двух лет страдала от болей в области таза и проблем с менструальным циклом. Кроме того, у нее было диагностировано бесплодие.

Фото: emergencyhospitall/facebook

В ходе обследования специалисты обнаружили у пациентки дермоидную кисту правого яичника. Опухолевое доброкачественное образование подлежало лишь хирургическому лечению, уточняют специалисты.

"Обычно, такая киста образуется еще с рождения. Учитывая возраст и заболевания пациентки наши медики приняли решение хирургического вмешательства с помощью роботической системы Da Vinci" , - рассказали в больнице.

Фото: emergencyhospitall/facebook

Кисту медики удалили с помощью микроинструментов, которые позволили избавиться от нее благодаря нескольким небольшим проколам. Известно, что девушку уже выписали из больницы.