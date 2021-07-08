На Google подали в суд более 30 штатов

Группа из 36 штатов и округа Колумбия подала в среду против Google иск за нарушение антимонопольного законодательства магазином мобильных приложений, сообщает Украинская правда.

По информации The New York Times﻿ этот иск является четвертым против Google с октября.

В частности, разработчики мобильных приложений получили проблем с тем, что Google заставляет их использовать собственную систему для некоторых платежей внутри программы.

Эта система взимает 30-процентную комиссию при осуществлении многих транзакций, что, по словам разработчиков, заставляет завышать цены за свои услуги.