Поляки предъявили новые обвинения экс-главе "Укравтодора"

Бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку объявили новые обвинения в коррупционных преступлениях, сообщает Корреспондент.

Об этом в среду, 7 июля, проинформировало польское государственное агентство PAP.

"Сегодня прокурор объявил, что Славомиру Н. изменено коррупционное обвинение. Теперь оно включает получение дополнительной материальной выгоды на сумму 315 тыс. евро за поддержку компании в процессе получения и исполнения публичных заказов, касающихся строительства и ремонта дорог в Украине" , - сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

Как считает следствие, Новак получил деньги, когда занимал должность главы Укравтодора (с 2016 по 2019 годы). Сам он обвинения отвергает и отказывается давать показания.

В настоящее время против него выдвинуты уже 17 обвинений, в частности в организации и руководстве преступной группой, действовавшей в Варшаве, Гданьске и Украине, получении нескольких миллионов финансовой выгоды в обмен на определенные действия в контексте его обязанностей главы "Укравтодора". Некоторые обвинения касаются еще его работы в Польше в 2012-2013 годах.

Кроме того, сообщается, что прокуратура отказалась принять залог за Новака в размере 1 млн злотых из-за того, что эти средства поступили из запрещенного источника, а именно - взносов, собранных для этой цели его дочерью. В прокуратуре пояснили, что это не разрешено из-за того, что в таком случае обвиняемый рискует не собственными средствами, а средствами других людей.