Задержаны подозреваемые в убийстве президента Гаити

Предполагаемые убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза задержаны. Об этом в своем микроблоге в Twitter заявил министр связи страны Франц Экзантус, сообщает Газета.ru.

Неизвестные атаковали резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, смертельно ранив политика. Это уже второе покушение на Моиза, в первый раз президента пытались убить в 2018 году — однако тогда он сам не пострадал, пули попали в охранников. В феврале, раскрыв заговор с целью переворота, Моиз утверждал, что его сменит в 2022 году избранный президент.

Франц Экзантус Twitter

Как сообщил премьер-министр республики Клод Жозеф, нападение совершила группа неустановленных лиц, некоторые из них говорили на испанском. При этом официальными языками в Гаити являются французский и гаитянский креол. Первая леди страны также была ранена, врачи боролись за ее жизнь.

До выборов временного президента руководство в стране осуществляет совет министров, во главе которого находится премьер-министр.