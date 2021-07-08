Леся Никитюк взбудоражила сеть соблазнительным образом на Ивана Купала
Любимая телеведущая миллионов украинцев, Леся Никитюк не устает радовать своих поклонников. На этот раз она посвятила свой пост празднику Ивана Купала. На нем она позирует в соблазнительном образе, от которого просто невозможно оторвать взгляда, сообщает 24 Канал.
На соблазнительном фото Леся Никитюк позирует в вышиванке и с венком на голове. Традиционные атрибуты празднования Ивана Купала. А дарит определенной эффектности кадру то, что снялась телеведущая в водоеме.