Раненому "голосеевским стрелком" силовику "собрали" руку: фото

Патрульный полицейский Киева Сергей Василенко, раненый накануне мужчиной в многоэтажке Голосеевского района столицы, перенес операцию. Его руку пытаются спасти врачи, сообщает Корреспондент.

Об этом в среду, 7 июля, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

"Предоставляется максимальная помощь по лечению и реабилитации, но процесс будет долгим и сложным. И конечно, результат пока неизвестен" , - написал он.

Он уточнил, что раненого патрульного зовут Сергей Василенко, ему 27 лет.

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"Он присоединился к патрульной полиции в 2019 году. Молодой человек - бывший военнослужащий с крепким здоровьем, увлекается мотоспортом" , - рассказал Билошицкий.

Он отметил, что на протяжении двух лет своей службы Василенко неоднократно проявлял мужество и волевые качества.

"Сегодня во время выполнения служебного задания Сергея был серьезно ранен выстрелом из ружья в дверь. Это ситуация, которая еще раз доказывает, что опасность ожидает патрульных даже там, где ее никогда не ожидал. И любой вызов может стать последним" , - подчеркнул правоохранитель.

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