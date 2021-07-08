Раненому "голосеевским стрелком" силовику "собрали" руку: фото
Патрульный полицейский Киева Сергей Василенко, раненый накануне мужчиной в многоэтажке Голосеевского района столицы, перенес операцию. Его руку пытаются спасти врачи, сообщает Корреспондент.
Об этом в среду, 7 июля, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.
"Предоставляется максимальная помощь по лечению и реабилитации, но процесс будет долгим и сложным. И конечно, результат пока неизвестен", - написал он.
Он уточнил, что раненого патрульного зовут Сергей Василенко, ему 27 лет.
"Он присоединился к патрульной полиции в 2019 году. Молодой человек - бывший военнослужащий с крепким здоровьем, увлекается мотоспортом", - рассказал Билошицкий.
Он отметил, что на протяжении двух лет своей службы Василенко неоднократно проявлял мужество и волевые качества.
"Сегодня во время выполнения служебного задания Сергея был серьезно ранен выстрелом из ружья в дверь. Это ситуация, которая еще раз доказывает, что опасность ожидает патрульных даже там, где ее никогда не ожидал. И любой вызов может стать последним", - подчеркнул правоохранитель.