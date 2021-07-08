8 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники
В Украине - День семьи, в США - День видеоигр, День шоколада с миндалем, День математики 2.0, День фруктового льда, День "Наслаждайся юмором, отбрось драму", в Таджикистане - День инвалидов и пожилых людей, в Мексике - День деревьев, в Норвегии - Праздник святой Суннивы, в Кирибати - День национальной церкви, сообщает УНИАН.
Памятные даты 8 июля, годовщины и события
В 52 году до н. э. - принятая дата основания Парижа.
В 1796 году государственный департамент США выдал первый паспорт гражданина США.
В 1901 году во Франции было введено ограничение скорости движения автомобилей в городах - 10 км/ч.
8 июля 2011 года состоялся последний старт американского шаттла "Атлантис" по программе "Space Shuttle".
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 8 июля чтит память святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. Принято молиться им о семейном благополучии.
Что сегодня нельзя делать
За рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит.
Приметы на 8 июля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- жаркий день – тепло продержится еще 40 дней, после чего начнется осенняя погода;
- засуха - не ждите грибов до самой осени.
Именины 8 июля
Именины у Давида, Петра, Дениса, Василия и Семена.