Вашингтон лишил адвокатской лицензии Джулиани
Власти Вашингтона, округ Колумбия, приняли решение приостановить работу адвокатской лицензии юриста Рудольфа Джулиани, сообщает Новое время.
По информации CNN апелляционный суд округа Колумбия сообщил, что Джулиани будет отстранен от работы в Вашингтоне «в ожидании решения» его ситуации в Нью-Йорке, где также была приостановлена адвокатская лицензия.
6 января 2021 года Джулиани выступил на митинге в поддержку Трампа, где в очередной раз призвал сторонников экс-президента продолжать борьбу и пообещал «новые доказательства фальсификаций».
Также СМИ сообщали, что федеральные прокуроры Нью-Йорка в рамках расследования против бывшего мэра Нью-Йорка и юриста Рудольфа Джулиани изъяли часть доказательств из электронной почты бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко и экс-главы фискальной службы Романа Насирова.
Федеральные прокуроры подозревают, что Джулиани мог нарушить законы о лоббировании, когда действовал как незарегистрированный иностранный агент, работая на бывшего президента США Дональда Трампа.
В феврале 2021 года издание Time сообщило, что адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в 2019 году добивался от представителей Офиса президента Украины проверки сына тогдашнего кандидата, а сегодня президента США Джо Байдена Хантера Байдена.
28 апреля в доме у Джулиани провели обыски агенты ФБР.