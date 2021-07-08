В Днепре заблокировали схему поставок военных товаров в РФ

Правоохранители разоблачили в Днепре группу компаний, которые осуществляли незаконные военные поставки в Российскую Федерацию, сообщает Цензор.НЕТ.

"Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры Управление Службы безопасности Украины в области в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), разоблачена группа компаний, которые осуществляли незаконные военные поставки в Российскую Федерацию" , - говорится в сообщении пресс-службы Днепропетровской областной прокуратуры.

Отмечается, что задействованные в схеме предприятия "выигрывали тендеры Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны РФ и торговали со страной-агрессором в обход действующего законодательства".