Генсек Совета Европы оценила продвижение реформ в Украине

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметила прогресс Украины в реформировании ряда сфер, а также перечислила направления, на которые Киеву следует обратить особое внимание, сообщает Зеркало недели.

В ходе выступления на Четвертой конференции по вопросам реформ в Украине «Сильная Украина в более сильной европейской и евроатлантической семье» Пейчинович-Бурич отметила важный вклад Украины в работу Совета Европы. По словам генсека Совета Европы, Украина достигла прогресса в таких сферах:

обеспечение справедливости избирательной реформы;

децентрализация;

инклюзия ромов;

структурная перестройка следственных органов и прокуратуры;

расширение прав внутренне перемещенных лиц.

«Прилагаются усилия по ратификации нашей Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, и это очень приветствуется» , - добавила Пейчинович-Бурич.

В то же время, по ее мнению, Украина только бы выиграла, если бы больше внимания уделяла таким направлениям как:

имплементация решений Европейского суда по правам человека;

лучшая защита языковых и образовательных прав меньшинств путем реализации рекомендаций и правовых норм Совета Европы;

судебная реформа;

предотвращение и борьба с коррупцией.

«Хорошей новостью является то, что каждый из этих вопросов занимает важное место в действующем Плане действий, согласованном Украиной и Советом Европы», - отметила Пейчинович-Бурич.

Она также поблагодарила Евросоюз и 26 стран-доноров, которые финансируют реализацию Плана, сообщает пресс-служба Совета Европы.