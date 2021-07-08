Генсек Совета Европы оценила продвижение реформ в Украине
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметила прогресс Украины в реформировании ряда сфер, а также перечислила направления, на которые Киеву следует обратить особое внимание, сообщает Зеркало недели.
В ходе выступления на Четвертой конференции по вопросам реформ в Украине «Сильная Украина в более сильной европейской и евроатлантической семье» Пейчинович-Бурич отметила важный вклад Украины в работу Совета Европы. По словам генсека Совета Европы, Украина достигла прогресса в таких сферах:
- обеспечение справедливости избирательной реформы;
- децентрализация;
- инклюзия ромов;
- структурная перестройка следственных органов и прокуратуры;
- расширение прав внутренне перемещенных лиц.
«Прилагаются усилия по ратификации нашей Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, и это очень приветствуется», - добавила Пейчинович-Бурич.
В то же время, по ее мнению, Украина только бы выиграла, если бы больше внимания уделяла таким направлениям как:
- имплементация решений Европейского суда по правам человека;
- лучшая защита языковых и образовательных прав меньшинств путем реализации рекомендаций и правовых норм Совета Европы;
- судебная реформа;
- предотвращение и борьба с коррупцией.
«Хорошей новостью является то, что каждый из этих вопросов занимает важное место в действующем Плане действий, согласованном Украиной и Советом Европы», - отметила Пейчинович-Бурич.
Она также поблагодарила Евросоюз и 26 стран-доноров, которые финансируют реализацию Плана, сообщает пресс-служба Совета Европы.