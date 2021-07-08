Генсек Совета Европы оценила продвижение реформ в Украине

Генсек Совета Европы оценила продвижение реформ в Украине
Фото: Фото: Мария Пейчинович-Бурич

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметила прогресс Украины в реформировании ряда сфер, а также перечислила направления, на которые Киеву следует обратить особое внимание, сообщает Зеркало недели.

В ходе выступления на Четвертой конференции по вопросам реформ в Украине «Сильная Украина в более сильной европейской и евроатлантической семье» Пейчинович-Бурич отметила важный вклад Украины в работу Совета Европы. По словам генсека Совета Европы, Украина достигла прогресса в таких сферах:

  • обеспечение справедливости избирательной реформы;
  • децентрализация;
  • инклюзия ромов;
  • структурная перестройка следственных органов и прокуратуры;
  • расширение прав внутренне перемещенных лиц.
«Прилагаются усилия по ратификации нашей Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, и это очень приветствуется», - добавила Пейчинович-Бурич.

В то же время, по ее мнению, Украина только бы выиграла, если бы больше внимания уделяла таким направлениям как:

  • имплементация решений Европейского суда по правам человека;
  • лучшая защита языковых и образовательных прав меньшинств путем реализации рекомендаций и правовых норм Совета Европы;
  • судебная реформа;
  • предотвращение и борьба с коррупцией.
«Хорошей новостью является то, что каждый из этих вопросов занимает важное место в действующем Плане действий, согласованном Украиной и Советом Европы», - отметила Пейчинович-Бурич. 

Она также поблагодарила Евросоюз и 26 стран-доноров, которые финансируют реализацию Плана, сообщает пресс-служба Совета Европы.

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