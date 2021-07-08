Церковный праздник 8 июля: день Петра и Февронии
Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича и вступил на престол в 1203 году. За несколько лет до этого он заболел проказой и лекарства от этой болезни не было. Однажды молодому князю приснился сон, будто бы исцелить его сможет только крестьянка, дочь "древолазца" бортника, Феврония, сообщает УНИАН.
Феврония была мудрой девушкой, которая лечила людей от разных недугов. Разбиралась в травах и умела общаться с дикими животными. Славилась, как благочестивая и порядочная дева. Князь пообещал, что, если Феврония исцелит его, то они поженятся. Проказа исчезла, но Петр обещание не сдержал. Тогда болезнь возобновилась и уже после второго исцеления князь взял Февронию в жены.
Муромский народ был против, чтобы женой правителя была простая девушка, не принадлежавшая к знатному роду. Князю поставили ультиматум: или отказаться от престола, или от Февронии. Тогда Петр взял жену, сел вместе с ней в лодку и уплыл далеко по Оке. И стали они жить, как простые люди.
В Муроме же начались убийства. Многие хотели занять престол, город охватил хаос и смута. Тогда горожане опомнились и попросили Петра снова взять власть в свои руки. Он согласился, а у Февронии получилось заслужить уважение жителей города.
Будучи стариками, Петр и Феврония приняли монашеский постриг и жили в разных монастырях. Молились о том, чтобы умерли они в один день и в один час, и положили их в одном гробу. Так и случилось - 8 июля 1228 года супруги скончались. Монашеские традиции не позволяли похоронить Петра и Февронию в одном гробу, поэтому тела положили в разных обителях. Но уже наутро святые оказались вместе. Сейчас мощи Петра и Февронии находятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме.
Что сегодня нельзя делать
- Ходить в лес, так как там может подстерегать коварный змей (по аналогии с библейским змеем-искусителем);
- Купаться в водоемах - русалка может утащить на дно;
- Венчаться;
- Ссориться, разводиться, расставаться;
- Печь что-либо из теста и рукодельничать;
- Гадать и читать заговоры;
- Переезжать и путешествовать.
День Петра и Февроньи выпадает на Петров пост, поэтому также возбраняется есть пищу животного происхождения.
Что можно делать 8 июля
- Вступать в брак - святые благословляют влюбленных на долгую и счастливую жизнь;
- Молиться перед иконой Петра и Февроньи за здоровье детей и благополучие в семье;
- Проводить как можно больше времени вместе.