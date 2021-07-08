На Закарпатье задержали пограничницу за "услуги" по иностранному гражданству

В Закарпатской области правоохранители задержали инспектора одного из пограничных подразделений за коррупцию и злоупотребление влиянием, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным пресс-службы ГПСУ ﻿военнослужащую задержали вблизи места проживания во время получения третьей части взятки - 3 тысяч евро. Установлено, что общая сумма взятки составляла 8 тысяч евро. За эти деньги инспектор обещала содействовать в быстром получении иностранного гражданства, используя собственные контакты в дипломатических учреждениях.

В стоимость "услуг" женщина также включила проверку паспортного документа с помощью баз данных пограничных ведомств Украины и иностранного государства и содействие в беспрепятственном пересечении границы. Обеспечивая подготовку паспортов стран ЕС и Израиля женщина пользовалась собственными связями в Украине и за рубежом.

dpsu.gov.ua

Во время обыска в доме пограничницы обнаружили паспорт гражданина Венгрии, выданный на ее имя, травматический пистолет без разрешительных документов и паспорт Азербайджанской Республики (вероятно с поддельной информационной страницей) на имя третьего лица.

dpsu.gov.ua

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Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК "Злоупотребление влиянием".