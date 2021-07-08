Почти все американцы решили бросить работу

Результаты недавнего опроса сервиса по трудоустройству Monster.com показал, что 95 процентов американцев задумали бросить работу. Как сообщает The Business Insider, многие респонденты назвали причиной желания уволиться эмоциональное выгорание. Вторая по популярности причина — отсутствие возможностей для карьерного роста, сообщает Лента.Ру.

При этом, большинство участников опроса, 66 процентов, уверены, что смогут найти другую работу. Одновременно 92 процента признали, что хотели бы сменить сферу деятельности.

В июне Международная организация труда (МОТ) подвела итоги полутора лет пандемии и назвала, кто сильнее всего терял в заработке из-за коронавирусных ограничений. Наибольший удар безработицы пришелся по людям младше 25 лет.

Причем по оценкам ООН, мировой уровень безработицы по-прежнему существенно превышает допандемийные показатели, а компенсировать урон вряд ли получится ранее 2023 года. По оценкам аналитиков, в этом году безработными останутся по меньшей мере 220 миллионов человек по всему миру. Прогноз на следующий год более оптимистичен — 205 миллионов безработных, однако это по-прежнему выше уровня докризисного 2019 года, когда рабочих мест не хватало 187 миллионам человек.