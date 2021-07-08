Курс валют НБУ на 8 июля

Курс валют НБУ на 8 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 8 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 7 июля, повысился на 5 коп до 27.30 за 1 доллар.

Евро подорожал на 3 коп до 32.29 за 1 евро.

Рубль подешевел на 3 коп до 3.68 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 37.77 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 6 коп до 29.58 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 3 коп до 7.14 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.299300 +0.05
EUR Евро 32.291000 +0.029
RUB Рубль 0.367680 --0.003
GBP Фунт стерлингов 37.772700 --0.015
CHF Швейцарский франк 29.581500 +0.06
PLN Польский злотый 7.143600 --0.034

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