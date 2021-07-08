Курс валют НБУ на 8 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 8 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 7 июля, повысился на 5 коп до 27.30 за 1 доллар.
Евро подорожал на 3 коп до 32.29 за 1 евро.
Рубль подешевел на 3 коп до 3.68 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 37.77 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 6 коп до 29.58 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 3 коп до 7.14 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.299300
|EUR
|Евро
|32.291000
|RUB
|Рубль
|0.367680
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.772700
|CHF
|Швейцарский франк
|29.581500
|PLN
|Польский злотый
|7.143600