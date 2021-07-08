Куда выгодно вложить деньги во втором полугодии 2021-го

На сегодняшний день держать деньги под подушкой – крайне невыгодное решение. Инфляция их съедает, а покупательная способность таких граждан падает. Оптимальный вариант не оказаться в один прекрасный момент с обесцененным активом – инвестировать такие средства, сообщает UBR.

Но, как справедливо отмечают многие эксперты, украинцы мало доверяют государственным институциям и рынкам. Логика у большинства граждан проста: лучше иметь перед глазами свое, но меньше, чем отдавать средства в оборот, поддаваясь рискам и не зная, что произойдет с деньгами в обозримом будущем. Граждане боятся "прогореть".

"У людей нет доверия к государственным институциям. Без построения такого доверия нельзя заставить людей достать деньги "из-под матрасов" и пользоваться даже самыми передовыми финансовыми инструментами", – отметил основатель и владелец компании по управлению частным капиталом Advance Finance Alliance (AFA) Юрий Прус.

Он обращает внимание, что поскольку финансовый сектор похож на все остальные секторы экономики, то присутствие в нем государства – это "скорее плохо, чем хорошо". Если охватить период независимости Украины, то вмешательство государства в какой-либо сектор экономики давало преимущественно негативный результат.

"Как правило, рост ВВП никак положительно не сказывается на жизни конкретного человека. В то время как его разумные инвестиции существенно и явно улучшат его жизнь. Поэтому, доставая деньги "из матрасов", человек сто раз подумает, кому доверить управление ими" , – подчеркнул Прус.

С ним полностью солидарен председатель правления Юнекс банка Иван Свитек.

"Хранить накопления в виде наличных – неправильная стратегия. Особенно сейчас, когда инфляция во всем мире ускорилась до рекордных показателей за многие годы. Глобальная экономика находится в самом начале цикла роста. Это значит, что покупательная способность наличных будет быстро снижаться" , – предупреждает банкир.

Покупка ценных бумаг и "модных" компаний

В зависимости от навыков, возможностей и размера капитала, можно использовать различные инвестиционные инструменты. Для небольших сумм подойдет и банковский депозит, хотя ставки по вкладам сейчас на исторически низких уровнях, а проценты облагаются налогом. Более выгодным инструментом являются вложения в ОВГЗ.

"Здесь и доходность выше, и налоговых обязательств нет. Но покупка облигаций экономически целесообразна для сумм примерно от 200 тыс. грн. Для меньших объемов вложений доля разовых расходов окажется слишком высока" , – говорит Свитек.

В более сложных инвестиционных инструментах, на его взгляд, нужно придерживаться принципа "активного хозяина". Лучше вкладывать в те инструменты, которыми инвестор может управлять или хотя бы способен их контролировать. Например, если говорить о покупке акций, полагаться лучше на собственные знания.

"Разбираетесь в медицине? Используйте эти знания, чтобы найти перспективные компании на рынке. Если нет никаких знаний, безопасней инвестировать в биржевые фонды. Рекордного роста они не покажут, но и риски в таком случае гораздо ниже. Покупка же акций "модных" компаний, скорее всего, приведет к финансовым потерям" , – предупредил он.

Тот же принцип Иван Свитек рекомендует использовать и для других инструментов. Покупать землю имеет смысл, если вы можете на ней работать сами или хотя бы знаете, кому можно передать участок в аренду. Актив должен работать и генерировать доход. С этой точки зрения, лучший способ вложить деньги – начать собственный бизнес.

Криптовалюта, биржи и недвижимость

Как подчеркнул Юрий Прус, для получения пассивного дохода важен не только размер чека, но и готовность принимать на себя риски. Люди, склонные рисковать и с чеком в $10 тыс., выбирают для себя криптовалюту, биржу, рискованные проекты по недвижимости или монобизнесы, а вместе с ними – "обещания быстрого обогащения".

"Люди осторожны, независимо от чека. Они выбирают надежные инструменты и управляющие компании. Чек выше $10 тыс. позволяет зайти в управление такой компании. Инвестор может передать средства в ее управление, разместить деньги взаймы под залог недвижимости, купить сертификаты закрытого инвестфонда компании" , – говорит владелец "Advance Finance Alliance".

При вложениях от $10 тыс. до $500 тыс. компании очень часто предлагают лучший инструмент в зависимости от потребностей частного инвестора.

"Доходность одинакова и от чека не зависит. Современный тренд финансового консультирования и частных инвестиций, по сути, и есть улучшением экономики в разрезе каждого конкретного человека, а не абстрактных понятий" , – акцентирует Юрий Прус.

Стоит ли скупать золото

Как подметил нам советник председателя правления "Мегабанка" Андрей Львов, сегодня прогнозировать стоимость золота весьма непросто, поскольку очень многое опосредованно зависит от решений Федеральной резервной системы (центробанка) США. Золото в Украине – это импорт, приобретаемый за доллар и евро.

"Пересчет стоимости золота все равно будет проходить через доллар. На мировых рынках мы не ожидаем удешевления золота. Мировая инфляция будет расти несколько лет. А вот на внутреннем рынке произойдет коррекция за счет укрепления доллара" , – прогнозирует Андрей Львов.

По его расчетам, осенью гривна будет слабеть. Это станет дополнительным драйвером для роста цены золота в Украине. Сейчас же оно в нашей стране не "просядет" именно из-за высоких цен на внешних рынках. Банкир приводит такой пример: на фоне пандемии спрос на металл в Индии упал на 80%, но оно никоим образом не подешевело.

Андрей Львов утверждает, что на данный момент золото – прекрасная инвестиция. Люди, покупавшие золото в начале года, получили прибыль до 20%, которая сопоставима с валютной.