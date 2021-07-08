"Дельта"-штамм снижает естественный иммунитет после перенесенного COVID

Дельта-вариант коронавируса может снижать естественную защиту организма после перенесенной болезни на 60%. Об это говорят результаты исследования, проведенного INSACOG, Имперским колледжем Лондона и Копенгагенским университетом в Дели, сообщает РБК-Украина.

Ученые говорят, что Дельта-вариант SARS-CoV-2 отличается высокой степенью передачи и обладает улучшенными иммунными способностями ускользать - снижая защиту от предыдущих инфекций до 60%.

Это удалось выяснить, изучив данные четвертой волны коронавируса в Индии в Дели. Исследование еще не прошло рецензирование, однако подтверждает опасения других ученых о том, что "Дельта" - более стойкий штамм, не говоря уже о своей заразности. Это привело к 10-кратному увеличению числа новых случаев заболевания в апреле в Дели, с примерно 2500 до 25000 ежедневных случаев в течение двух недель.

Исследования показали, что "Дельта" способен частично уклоняться от защитного иммунитета, вызванного предшествующей инфекцией. Предыдущее заражение в некоторых случаях обеспечивало только 50% защиты от заражения вариантом "Дельта", которую он обеспечивает против предыдущих линий.

Для проведения исследования ученые проанализировали данные, полученные населения Дел, у которых были антитела против болезни.

"В целом, мы отмечаем, что вариант Дельта способен создавать очень быстрорастущие вспышки с прорывом в вакцинации. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что предыдущие инфекции, высокая серопозитивность и низкий охват вакцинацией являются недостаточными препятствиями для его распространения, как это было замечено в Дели, и для его сдерживания во всем мире потребуются решительные ответные меры общественного здравоохранения" , - отметили ученые.

Автор: Наталья Скороход