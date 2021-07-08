"Верещук, не верещите": Шуфрич в эфире "поиздевался" над фамилией "слуги"

Народные депутаты Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и Ирина Верещук ("Слуга народа") устроили словесную перепалку в прямом эфире одного из телеканалов, сообщает Деловая столица.

Во время перепалки нардепы перешли на личности. Спор на повышенных тонах начался после слов Шуфрича в адрес коллеги по Верховной Раде, которую он призвал "не визжать".

"Ирина, я прошу вас, я сейчас опять буду вспоминать неудобное для вас слово. Не перебивайте! Не верещите, я прошу вас, я знаю, что у вас очень красивая фамилия. Но не надо визжать, когда я говорю" , — сказал одиозный нардеп.

В ответ Верещук призвала Шуфрича вести себя корректно.

"Просто возьмите себя в руки и не истерите. У нас или дискуссия, или ее нет. Я вас прошу, спокойно. Мне кажется, я вашу фамилию никогда не обыграю" , — ответила она.

Заметим, что нардепы обсуждали, в частности, ситуацию в Беларуси. Шуфрич и бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, открыто поддерживали самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.