В Багдаде обстреляли посольство США

Посольство Соединенных Штатов Америки в центре столицы Ирака Багдада едва не подверглось ракетному удару рано утром в четверг, 8 июля. В частности, в его сторону было выпушено две ракеты, сообщает Обозреватель.

Перед инцидентом в районе прозвучали предупреждающие сирены.

Отмечается, что здание американского посольства расположено в районе "зеленой зоны". Система противовоздушной обороны сбила одну из нацеленных на него ракет. А вторая упала недалеко от периметра района.

Здание посольства США в Ираке расположено в районе "зеленой зоны" Багдада. Источник: Google-карта

"Посольство США в центре Багдада недавно стало свидетелем включения предупреждающих сирен. Система C-RAM противостояла ракете, которая пыталась поразить окрестности" , – процитировало издание своего собеседника.

Отмечается, что в ночь на 6 июля в районе расположения посольства США в Ираке уже было уничтожено несколько ударных беспилотных летальных аппаратов.

После представители иракских шиитских группировок распространили в сети информацию, якобы в этой атаке на посольство были задействованы четыре БПЛА.

Инцидент произошел в Багдаде утром 8 июля. Источник: Google-карта

Еще ранее обстрелу ракетами подверглась военная база "Айн аль-Асад", расположенная в провинции Анбар (Ирак). Известно, что там размещены американские военные.