В Португалии арестован президент футбольного клуба "Бенфика" Луиш Фелипе Виейра, сообщает УНИАН.

Он проходит по делу о мошенничестве. Также задержан друг президента клуба, предприниматель Хосе Антониу душ Сантуш.

По информации издания Sol, дело расследует ведомство по уголовным расследованиям и преследованию (DCIAP). В операции участвуют более сотни людей. В деле принимают участие сотрудники налоговой инспекции. В офисах "Бенфики" прошли обыски.

По информации СМИ, арест президента клуба стал кульминацией операции "Монте Бранко" 2011 года. После нее была ликвидирована швейцарская преступная группировка, которая занималась мошенничеством, отмыванием денег и помощью в уклонении от налогов, передает﻿ kommersant.

"Бенфика" — 37-кратный чемпион Португалии. На его счету 29 Кубков и 8 Суперкубков страны. В последнем сезоне чемпионата Португалии он занял третье место.