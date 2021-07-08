Работа за компьютером: вредные факторы для здоровья

Технический прогресс внес серьезные изменения в условия деятельности работников умственного труда. Их работа стала более интенсивной, напряженной, она требует значительных затрат умственной, эмоциональной и физической энергии, сообщает GreenPost.

Основные вредные факторы длительной работы за компьютером:

1. Работающий за компьютером длительное время должен сохранять относительно неподвижное положение, что негативно сказывается на позвоночнике и циркуляции крови во всем организме (застой крови). При длительных нарушениях циркуляции крови нарушается питание тканей и повреждаются стенки сосудов, в свою очередь приводит к их необратимому расширению. Такое расширение сосудов наблюдается, например, в случае геморроя.

2. Чтение информации с монитора вызывает напряжение глаз, при чтении с монитора расстояние от текста к человеку неизменно, поэтому мышцы глаз, регулирующие аккомодацию, находятся в постоянном напряжении. Со временем это может привести к нарушению акомодативной способности глаз и, следовательно, к нарушениям зрения.

3. Длительная работа на клавиатуре приводит к перенапряжению суставов кисти и мышц предплечья.

4. Мониторы — сильный источник электромагнитных полей. Постоянное воздействие на организм человека ускоренных электронов приводит к различным расстройствам нервной системы и глаз.

5. Работа за компьютером предполагает переработку большого массива информации и постоянную концентрацию внимания, поэтому при длительной работе за компьютером часто развивается умственная усталость и нарушение внимания.

6. Человек, который работает за компьютером, вынужден все время принимать решения, от которых зависит эффективность работы. Поэтому длительная работа за компьютером часто является причиной хронического стресса.

Работники начинают акцентировать внимание на значительном напряжении зрительного аппарата, жалуются на неудовлетворенность работой, головные боли, раздражительность, нарушение сна, усталость и болезненные ощущения в глазах, пояснице, шее и руках.

Кроме того, должен быть установлен правильный режим труда и отдыха.