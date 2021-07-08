Украина получит $200 млн на укрупнение университетов

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что Всемирный банк проведет аудит украинских высших учебных заведений, который продемонстрирует сильные и слабые места высшего образования в стране. После этого начнется процесс оптимизации сети университетов, сообщает Деловая столица.

По его словам, договор с банком, который предусматривает выделение $200 млн кредита, вероятно, будет подписан в октябре. После аудита количество государственных университетов в Украине сократят.

"Сегодня в подчинении Министерства 140 высших учебных заведений. Есть общие тенденции того, что по количеству жителей, учащихся самих университетах Украины, 80-85 университетов достаточно. Это какая-то расчетная оптимальная цифра, но каждый университет уникален. Но я бы не стал говорить о цифре 80-85, все же надо дождаться выводов экспертов Всемирного банка" , — сказал Шкарлет в интервью.

Он уточнил, что будущее вузов, которые попадут под сокращение, будут решать в индивидуальном порядке. Возможно, Фонд госимущества будет выставлять освободившиеся помещения на продажу. Впрочем, в Минобразования хотят, чтобы после приватизации здания продолжали использовать для сферы образования — например, для детских садов.

Шкарлет уточнил, что процесс укрупнения вузов уже стартовал.