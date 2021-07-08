Магнитная буря накроет Землю: как защитить сердце и сосуды

В середине июля в Украине ожидается недолгая магнитная буря средней силы. Этот период может быть трудным для метеочувствительных и пожилых людей. Во время повышенной солнечной активности может ухудшиться самочувствие, сообщает УНИАН.

Что такое магнитная буря?

Геомагнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда ожидается ближайшая магнитная буря

Геомагнитная буря в июле / фото tesis.lebedev.ru

Повышенная солнечная активность четвертого уровня ожидается в субботу 10 июля. Бури не будет, однако всплеск может вызвать недомогание. Следующие опасные дни ожидаются 18 и 19 июля. Однако прогноз со временем может измениться.

Как магнитная буря влияет на здоровье

Сильнее всего магнитные бури влияют на пожилых и метеозависимых людей, а также обладателей хронических заболеваний. В день повышенной солнечной активности могут возникнуть следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в спине и суставах, обострение хронических заболеваний, повышение артериального давления, бессоница.

Защититься от негативного воздействия можно, придерживаясь правил здорового образа жизни: