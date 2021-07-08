Смерть оператора "Горки" в Кирилловке: все аттракционы закрывают

В курортной Кирилловке Мелитопольского района на центральном пляже от удара электричеством погиб сотрудник водного аттракциона. После этого ЧП в поселке закрывают пляжные аттракционы для проверки техники безопасности, сообщает РИА-Мелитополь.

Как выяснилось, аттракцион, на котором работал парень из Кривого Рога 1999 г.р., был нелегально подключен к электросети. Погибший обслуживал надувной аттракцион "Горка". Люди говорят, что он надувал банан.

Затем в один момент парень упал и изо рта у него пошла пена. Сначала посетители пляжа подумали, что у него приступ эпилепсии и пытались оказать пострадавшему помощь.

Реанимационной бригаде "скорой" не удалось спасти пострадавшего. По данным полиции, погибший работал на водных аттракционах в Кирилловке неофициально.

Правоохранители устанавливают владельцев развлекательного комплекса. Проверяют также все аттракционы.