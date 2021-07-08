Мендель опубликовала отрывок из своей книги

Мендель опубликовала отрывок из своей книги
Фото: Facebook

Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель обнародовала первый отрывок из своей книги, которая должна выйти в свет в июле, сообщает Деловая столица.

Фрагмент книги Юлии Мендель опубликован в блоге издания "Украинская правда". Экс-спикер главы государства подписана как "эксперт по вопросам коммуникаций".

В отрывке Мендель касается темы "уроков истории" и рассуждает о языковом вопросе в Украине.

"Украине давно пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости "Лучший патриот — украиноязычный" к диалогу о том, как нам объединиться и принять друг друга, как различия превратить во многообразие, консерватизм — в сохранение традиций, а культуру не насаждать, а творить в формате космополитизма ", — пишет экс-спикер президента.
"Всю энергию борцов против русского языка и мастеров лингвистических зомби-форм направить бы на обучение молодых поколений обычной грамматике — и вопрос был бы исчерпан. Суть в том, что украинский язык, как и идентичность, — это значительно больше явление, чем только противостояние России. И в этом наше пока еще не осознанное богатство", — добавляет она.

По мнению Юлии Мендель, язык — слишком конфликтный символ, чтобы построить вокруг него идею нации и патриотизма: она стала олицетворением противостояния двух идеологий, которые "выросли на общей истории, но представляют собой две стороны одной правды", а "правда всегда многолика".

Мендель считает, что "абсурдно бороться за личность Николая Гоголя как украинского писателя, осуждая язык, на котором создан его шедевры", или "называть Тараса Шевченко отцом нации, отбрасывая его прозу и поэмы, созданные на русском".

Бывший пресс-секретарь президента отмечает, что она в своей семье — единственная полностью украиноязычная, и называет это "чистой случайностью благодаря стечению фактов".

"Первые годы своей жизни я провела в херсонском селе. А там, в украинских селах, речь вообще невероятная. Это сочный суржик, насыщенный энергией свободы и всепонимания, практичности и смекалки. Украинская фонетика с вкраплениями слов, с украинскими вставками, пословицами и органическими неологизмами. Украинский? Русский? Ни тебе, ни мне", — говорит Юлия Мендель.

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