Мендель опубликовала отрывок из своей книги

Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель обнародовала первый отрывок из своей книги, которая должна выйти в свет в июле, сообщает Деловая столица.

Фрагмент книги Юлии Мендель опубликован в блоге издания "Украинская правда". Экс-спикер главы государства подписана как "эксперт по вопросам коммуникаций".

В отрывке Мендель касается темы "уроков истории" и рассуждает о языковом вопросе в Украине.

"Украине давно пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости "Лучший патриот — украиноязычный" к диалогу о том, как нам объединиться и принять друг друга, как различия превратить во многообразие, консерватизм — в сохранение традиций, а культуру не насаждать, а творить в формате космополитизма " , — пишет экс-спикер президента.

"Всю энергию борцов против русского языка и мастеров лингвистических зомби-форм направить бы на обучение молодых поколений обычной грамматике — и вопрос был бы исчерпан. Суть в том, что украинский язык, как и идентичность, — это значительно больше явление, чем только противостояние России. И в этом наше пока еще не осознанное богатство" , — добавляет она.

По мнению Юлии Мендель, язык — слишком конфликтный символ, чтобы построить вокруг него идею нации и патриотизма: она стала олицетворением противостояния двух идеологий, которые "выросли на общей истории, но представляют собой две стороны одной правды", а "правда всегда многолика".

Мендель считает, что " абсурдно бороться за личность Николая Гоголя как украинского писателя, осуждая язык, на котором создан его шедевры" , или "называть Тараса Шевченко отцом нации, отбрасывая его прозу и поэмы, созданные на русском" .

Бывший пресс-секретарь президента отмечает, что она в своей семье — единственная полностью украиноязычная, и называет это "чистой случайностью благодаря стечению фактов" .