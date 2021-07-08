Новые российские танки на Донбассе: чего ждать Украине

Информация о наращивании Россией своих войск на оккупированной ею части украинского Донбасса уже несколько месяцев не сходит со страниц отечественных новостных изданий и сведений украинской разведки. Однако вчера она обрела конкретику, сообщает Depo.ua.

Наблюдатели ОБСЕ в отчете от 6 июля сообщили о зафиксированной беспилотником на оккупированной территории Луганской области боевой технике оккупантов, а именно:

вблизи Шимшиновки — 11 танков, 26 бронированных машин;

вблизи Мирного — 30 танков, 9 самоходных гаубиц, 18 буксируемых гаубиц, 101 бронированная боевая машина;

вблизи Круглика — 30 танков.

В то же время на оккупированной территории Донецкой области беспилотник ОБСЕ зафиксировал следующее скопления вражеской техники:

вблизи Бойковского — 8 танков Т-64;

на территории Раздольного — 23 боевые машины пехоты (БМП)

вблизи Кальмиусского — 6 боевых бронированных машин, 1 самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".

Так называемая "ЛНР"

Как видно на карте, места сосредоточения вражеской военной техники на территории так называемой "Луганской Народной Республики" находятся в глубине территории, однако вблизи стратегических автомобильных дорог и крупных городов.

Наибольшее количество техники сосредоточено неподалеку от Мирного и представляет собой своеобразный резерв для обороны Луганска, до которого танки маршем могут доехать буквально за несколько часов.

Из Круглика можно быстро добраться как до Луганска, так и до Светлодарской дуги через оккупированный Дебальцево.

А из Шимшиновки вообще за несколько часов можно перегнать бронетехнику как в Луганск, так и в Первомайск или Дебальцево. Поэтому немного странно, что там сосредоточено наименьшее скопление техники. Однако, вполне вероятно, что ее количество будет наращиваться.

Вообще, такое расположение сил врага свидетельствует о нацеленности больше на оборону, чем на наступление. Хотя, вполне возможно, что это только начало.

Так называемая "ДНР"

В так называемой "Донецкой Народной Республике" наоборот — сосредоточение военной техники наблюдается неподалеку от линии разграничения. И количественно этот контингент значительно меньший.

В частности, 8 танков вблизи Бойковского теоретически могут угрожать Мариуполю на юге, однако, этого явно будет недостаточно, чтобы прорвать украинскую линию обороны.

Другие группировки сосредоточены почти рядом друг с другом — вблизи Кальмиусского и Раздольного. Суммарно они составляют довольно грозную силу, однако похоже, что главная их задача — защищать от деоккупации Донецк и Докучаевск.

И хоть общая картина и намекает, что в "Л-ДНР" боятся украинского наступления и усиленно готовятся к нему, в штабе операции Объединенных сил считают данную активность российских боевиков подготовкой к возможным боевым действиям. Особенно на Луганщине, которая, кроме линии разграничения с временно-оккупированной территорией, имеет также общую границу с Россией.