Три утренних упражнения, которые можно делать, не вставая с кровати

Утренняя зарядка может быть не просто легкой и приятной — для нее вообще можно не вставать с постели. По меньшей мере три упражнения в постели помогут переключиться с сонного расслабления в тонус. О них рассказала Юлия Ямщикова, фитнес-тренер, кандидат в мастера спорта по киокушинкай каратэ, сообщает GreenPost.

Чтобы пробуждение было легким, важно потянуться и сделать легкую растяжку прямо в кровати.

Далее делаем упражнение под названием «Тарганчик». Очень полезное упражнение для разгона лимфы и простого пробуждения. Необходимо, лежа на спине, поднять руки и ноги вверх под углом 90 ° и одну минуту весело и хаотично трясти конечностями, пытаясь ввести их в вибрацию.

Следующее упражнение - это вакуум. Необходимо сделать план и максимально глубокий вдох носом, затем сделать выдох, затем повторить вдох и резко через рот выдохнуть воздух, одновременно втянуть мышцы живота и задержать дыхание. Так делаем от 3 до 5 подходов. Все, теперь вы заслужили душ!

Далее идем на кухню и выпиваем воду от 250 до 500 мл, желательно с натуральными витаминами, и через 15-20 минут завтракаем.