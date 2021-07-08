Корабль ВМС США направляется к Черному морю

Транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma направляется к Черному морю, сообщает Укринформ.

"USNSYuma (T-EPF-8) начал транзит в северном направлении к Черному морю, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в заметке.

Корабль USNS Yuma - экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead с длиной корпуса 103 метра и шириной - 28,5 метра. Может взять на борт 300 морских пехотинцев и 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье.

Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 000 лошадиных сил способны разогнать корабль до 43 узлов (80 км/ч). Полное водоизмещение - 2400 тонн. На борту корабля есть вертолетная площадка.