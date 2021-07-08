Экс-министр финансов претендует на пост главы БЭБ

Экс-министр финансов и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк подал документы на конкурс директоров Бюро экономической безопасности (БЭБ), сообщает Интерфакс-Украина.

"Я подаю документы на директора БЭБ" , – заявил он в среду вечером, за час до окончания срока подачи документов.

При этом ранее Данилюк вместе с другими основателями Центра национальной стойкости и развития Павлом Климкиным и Русланом Рябошапкой раскритиковали закон о БЭБ и призывали президента Владимира Зеленского ветировать его.

Помимо Данилюка, о подаче своей кандидатуры на эту должность заявил также Сергей Солодченко, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС).

В то же время глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уточнил, что не будет претендовать на эту должность.

"Нет, я не подался. Свою миссию вижу в том, чтобы закончить реформу извне, не допустить к руководству БЭБ дискредитировавших себя коррупционеров и наконец-то перестать опускать глаза в ответ на вопрос, а что у вас с таможней, нелегальной водкой, табаком, топливом и "скрутками", до которых никогда не доходят руки" , – написал Гетманцев в Телеграм-канале.