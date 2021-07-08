Газпром не спешит увеличивать поставки, несмотря на дефицит газа в Европе

Российский "Газпром" не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях Украины, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа, сообщает Оператор ГТС Украины.

В июне 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,72 млрд куб. м, что почти приравнивается к показателям мая.

Среднесуточный транзит составлял 124 млн куб. м. "Газпром" использует все ранее забронированные мощности и не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа.

За отчетный период Оператор ГТС Украины осуществил транзит в Польшу 0,331 млрд куб. м газа, в Словакию - почти 2,44 млрд куб. м, в Венгрию - 0,776 млрд куб. м, в Молдову - 0,174 млрд куб. м.

Оператор ГТС Украины с апреля выставлял на месячный аукцион дополнительные мощности точки соединения "Суджа" на границе РФ-Украина в объеме 63,7 куб. м за сутки. Однако эти действия не были забронированы, а это значит, что "Газпром" не планирует поставлять дополнительные объемы газа в ЕС, несмотря на дефицит газа в Европе, что уже привело к росту цены на газ до исторического максимума начиная с 2008 года - 37 евро за МВт/ч, или более 450 долларов за тысячу кубометров.

При этом ПХГ Европы не заполнены и наполовину, а вскоре ситуация только усложнится: с 6 по 10 июля будет остановлена магистраль Ямал-Европа, а с 13 по 23 июля из-за планового техобслуживания останавливается газопровод "Северный поток-1".

Несмотря на эти обстоятельства, дополнительные мощности на июль 2021 года в точке соединения "Суджа", а также точках выхода из Украины в страны ЕС опять не были выкуплены.

Более того, 5 июля 2021 года на годовых аукционах на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform не были забронированы дополнительные мощности на газовый год 2021-2022 (период с 1 октября 2021 года до 30 сентября 2022-го). Для годового бронирования Оператор ГТС Украины предложил дополнительные мощности в точках соединения Суджа и Сохрановка объемом в 15 млн куб. м в сутки (дополнительно к уже забронированным по долгосрочному контракту 40 млрд кубометров в год).

"Оператор ГТС Украины является надежным партнером стран Европы, готов увеличить транзит газа через территорию Украины и предлагает дополнительные мощности для удовлетворения существующего спроса на газ в Европе. Если "Газпром" не может удовлетворить спрос на газ, то необходимо предоставить другим российским и среднеазиатским добытчикам газа использовать украинскую и российскую ГТС для транзита газа в ЕС" , - сообщил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

По мнению руководителя Оператора ГТС Украины, Европейскому Союзу следует дать оценку действиям "Газпрома" и остановить злоупотребления доминирующей рыночной позицией со стороны "Газпрома" с целью добиться одобрения запуска проекта "Северный поток-2".

Транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сутки) в 2021-2024 годах.